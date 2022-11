Sporting tenta confirmar "oitavos" da Champions, Porto em busca da vitória no grupo

O grupo D, que a equipa de Rúben Amorim partilha com Eintracht, Tottenham e Marselha, é o único que chega a esta fase com as quatro equipas ainda na luta pelos oitavos de final. Os ingleses são os únicos que já asseguraram, pelo menos, o "plano B": a descida à Liga Europa.

As duas equipas portuguesas com apuramento já garantido são FC Porto, que também entra em campo esta terça-feira, e Benfica.

"Nem falamos em empate. Temos de vencer, porque também temos noção do momento que estamos passar, em que qualquer bola que vá à nossa baliza dá golo. Esse fator [o empate] só entrará na cabeça dos jogadores nos últimos minutos. Aí tem de entrar porque é uma forma de ler o jogo, porque jogaremos com dois resultados. Agora, no início do jogo seria um erro pensarmos em empatar. Se entrarmos a pensar em empatar, não passamos à próxima fase", sublinhou Amorim.

Pedro Gonçalves, de regresso após castigo, reforça as contas de Rúben Amorim, que faz uma autoavaliação constante para determinar se é a pessoa certa para o Sporting . Debaixo de fogo devido aos maus resultados, mas com reais hipóteses de apuramento para os oitavos de final da Champions, o treinador salientou, na antevisão da partida, que o Sporting só pensará no empate nos últimos minutos .

Os campeões nacionais voltam a receber o Atlético de Madrid, tal como aconteceu na temporada passada, na altura com os espanhóis a seguirem em frente com um triunfo por 3-1. No entanto, desta vez, o Atlético já está eliminado, enquanto o FC Porto está apurado e luta apenas pela vitória no grupo, de forma a ser cabeça de série no sorteio dos oitavos de final.

A equipa de Sérgio Conceição, que não depende apenas de si para chegar ao primeiro lugar do grupo B, precisa de fazer melhor, frente ao Atlético, que o Brugge no terreno do Bayer Leverkusen. Ou seja, o empate basta se os belgas perderem e a vitória serve se os belgas não vencerem.

Pepe e Gabriel Veron estão lesionados, ao passo que David Carmo e Uribe cumprem castigo. Por outro lado, João Marcelo e Manafá não foram inscritos. Sérgio Conceição fez as contas às opções que tem para o jogo com o Atlético e concluiu que o FC Porto está "um bocado limitado", no entanto, mantém o objetivo de derrotar os espanhóis, no Dragão.



"Podia chamar os jovens da Youth League, mas eles têm de lutar pelo primeiro lugar", salientou o treinador portista, na antevisão do jogo.



Além de FC Porto e Benfica, estão apurados para os oitavos de final Club Brugge, Paris Saint-Germain, Bayern Munique, Chelsea, Manchester City, Inter Milão, Borussia Dortmund, Liverpool, Nápoles e Real Madrid.

O FC Porto-Atlético de Madrid está marcado para as 17h45, no Estádio do Dragão. O Sporitng-Eintracht Frankfurt tem apito inicial a partir das 20h00, em Alvalade. Os dois jogos da Liga dos Campeões terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Jogos da 6.ª jornada da Liga dos Campeões



Terça-feira, 1 de novembro de 2022

Leverkusen - Club Brugge, 17h45

FC Porto - Atlético Madrid, 17h45

Liverpool - Napoli, 20h00

Rangers - Ajax, 20h00

Sporting - Frankfurt, 20h00

Plzen - Barcelona, 20h00

Bayern München - Inter, 20h00

Marseille - Tottenham, 20h00

Quarta-feira, 2 de novembro de 2022

Shakhtar - RB Leipzig, 17h45

Real Madrid - Celtic, 17h45

Milan - RB Salzburg, 20h00

Juventus - PSG, 20h00

Chelsea - Dinamo Zagreb, 20h00

Kobenhavn - Dortmund, 20h00

Maccabi Haifa - Benfica, 20h00

Man City - Sevilla, 20h00