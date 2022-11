Sérgio Conceição: "Muitas pessoas, até de dentro, meteram a viola no saco"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, revela que até alguns elementos "de dentro" duvidaram da passagem dos dragões na Liga dos Campeões, depois das derrotas a abrir a fase de grupos com Atlético de Madrid e Club Brugge.

Ao "Porto Canal", Conceição mostra-se muito feliz pela qualificação no primeiro lugar.

"O balanço que faço é que estamos muito felizes de conseguir [o primeiro lugar]. Muitas pessoas, até de dentro, meteram a viola no saco, estamos nos 'oitavos', com primeiro lugar garantido. É fantástico e com mérito dos jogadores", disse.

O treinador sublinha que o Porto foi superior ao Atlético e com momentos "a roçar a perfeição".

"Não foi um jogo equilibrado, fomos superiores. Era um jogo difícil, pela necessidade do Atlético ganhar para se manter na Europa, teriam de arriscar. Era mais importante olharmos para nós do que para o adversário. Tivemos momentos em que roçamos a perfeição, sem bola fomos sempre muito humildes e compactos. Com bola, faltou-nos ser um pouco mais eficazes. Faz parte do crescimento e evolução da equipa", atira.

No entanto, Conceição não pensa nos "oitavos" e explica que "não aceita" o que aconteceu frente ao Santa Clara e deixa o aviso para o próximo jogo do campeonato.

"Quero pensar no Paços e no que não fizemos na semana que passou. Não aceito uma equipa que faz isto, o jogo de hoje, por todo o respeito que tenha pelo Rio Ave, Santa Clara e Estoril. Temos de ir atrás, os campeões são os que se mantém sempre no alto nível. Transpiração tem de estar sempre. Vamos dar muita luta ao que vai na frente", termina.