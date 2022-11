Luis Chávez prepara-se para ser o primeiro reforço de inverno do FC Porto

O FC Porto terá chegado a acordo com o Pachuca, para a contratação de Luis Chávez, segundo vários meios de comunicação mexicanos.

O médio internacional mexicano, de 26 anos, que deverá estar entre os convocados de Tata Martino para o Mundial 2022, viajará para Portugal depois da participação no torneio no Qatar. De acordo com o jornal "A Bola", Chávez custará cerca de cinco milhões de euros ao FC Porto.

Segundo o "mediotempo", o Porto já segue Chávez desde o início do ano e a boa época que fez com o Pachuca, em que ajudou na conquista do título, foi decisiva para que os dragões avançassem para a sua contratação.

Luis Chávez estreou-se como profissional no Tijuana, em 2014, e rumou ao Pachuca em 2019. Pelos "tuzos", tem 13 golos e nove assistências em 123 jogos. Tem, ainda, cinco internacionalizações pela seleção do México.

A confirmar-se a transferência, Luis Chávez seria o primeiro reforço do FC Porto no mercado de transferências de inverno.