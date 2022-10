Porto "um bocado limitado", mas com objetivo de ganhar ao Atlético

Esse, refere numa alusão ao empate com o Santa Clara, é um dos seus grandes desafios: "Não fomos a equipa que eu esperava que fossemos. Espero ter essa varinha mágica para ter os jogadores tão motivados na final da Liga dos Campeões como num jogo da Taça com uma equipa da terceira divisão. Essa é a luta de todos os treinadores. Aquilo que queremos é que os jogadores estejam no máximo a nível de motivação, em todos os momentos".

A equipa que montar será para atacar o resultado, com a intenção de vencer para ganhar o grupo. "A preparação é difícil", devido à densidade de jogos, mas o objetivo mantém-se. O Porto já está apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o Atlético joga para passar para a Liga Europa, mas a equipa, espera o treinador, estará "no máximo a nível de motivação".

Marcano será titular ao lado de Fábio Cardoso, no centro da defesa, e o espanhol, apesar de não jogar com regularidade, está pronto para o desafio, garante Sérgio Conceição.

Neste pingue-pongue entre I Liga e Liga dos Campeões, o treinador sublinha que, mesmo depois do empate nos Açores, e com o Benfica a oito pontos, mantém aquilo que disse no final do jogo com os encarnados, em que o Porto perdeu. Ou seja, que o Porto é melhor e que vai lutar pelo título.

Essa é uma conversa, no entanto, para ter mais à frente. Por agora, Sérgio Conceição centra atenção em vencer o Atlético de Madrid, uma equipa que passa um momento negativo, "mas com muita qualidade individual e agressiva a defender".

"O nosso momento também não é bom na Liga e se amanhã [terça-feira] não correr bem também poderão falar de crise no FC Porto", afirma o técnico portista.

O FC Porto-Atlético de Madrid está agendado para esta terça-feira, às 17h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.