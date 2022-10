Pepe no relvado na véspera do Atlético de Madrid

Pepe foi a grande novidade no treino do FC Porto desta segunda-feira, na véspera da receção ao Atlético de Madrid

Uma utilização no jogo de amanhã é muito pouco provável, mas a presença de Pepe no relvado é uma boa notícia para Sérgio Conceição, que poderá ver o central recuperar ainda antes da pausa para o Mundial, e para a seleção nacional, uma vez que estava em dúvida para o Campeonato do Mundo.

O capitão dos dragões está a recuperar de uma entorse no joelho com alguma gravidade. O internacional português não é opção desde o jogo frente ao Bayer Leverkusen a 4 de outubro.



Nos 15 minutos do treino abertos à comunicação social, Pepe esteve a fazer corrida, acompanhado por um elemento da equipa técnica.

Gabriel Veron continua lesionado e não esteve no treino. O FC Porto conta com mais duas baixas para o jogo frente ao Atlético: Uribe e David Carmo cumprem castigo.

O Porto goleou o Brugge, mas três dias depois empatou com o Santa Clara, para o campeonato. Ficou com apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões garantido, mas atrasou-se em relação ao Benfica na I Liga e está agora a oito pontos dos encarnados.

Esta terça-feira, a equipa termina a fase de grupos da Champions, frente ao Atlético de Madrid, em casa, às 17h45. Um jogo que a equipa portuguesa pretende vencer para tentar ganhar o grupo, na discussão com o Brugge.

O FC Porto-Atlético de Madrid tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.