Otávio assume que o Porto falhou na mudança do "chip" da Europa para o campeonato

Otávio assume que o FC Porto não conseguiu manter o nível na transição da Liga dos Campeões para o campeonato.

O médio internacional português assume que a mudança do "chip", depois da goleada (4-0) ao Clube Brugge, na quinta jornada do grupo B da Champions, falhou. Isso ficou refletido no empate (1-1) com o Santa Clara, no sábado.

"O nosso objetivo maior é o campeonato e não conseguimos manter o nível", assume o médio internacional português, esta segunda-feira.

Em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Atlético de Madrid, a contar para a última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Otávio assume que, garantida a qualificação para os oitavos de final, o objetivo, agora, é chegar ao primeiro lugar.

"A motivação é sempre a mesma. Podemos chegar ao primeiro lugar e o objetivo é conquistar os três pontos. Amanhã [terça-feira] é um jogo bastante importante para nós. Se dermos o máximo, vamos conquistar os três pontos e o primeiro lugar no grupo", sublinha.

Estar bem no Porto para ir ao Qatar

Otávio está entre os 55 pré-convocados da seleção portuguesa para o Mundial e espera receber bilhete para o Qatar, em novembro. Para isso, reconhece que tem de se apresentar a alto nível pelo FC Porto.

"Para estar no Mundial, temos de estar bem no clube. Lesionar-me pode acontecer, mas eu só penso em fazer o melhor no meu clube", frisa.

Para já, a Liga dos Campeões, em que o FC Porto não depende apenas de si para vencer o grupo B. A equipa de Sérgio Conceição soma nove pontos, contra dez do Club Brugge, que visita o Bayer Leverkusen.

O FC Porto recebe o Atlético de Madrid na terça-feira, às 17h45, no Estádio do Dragão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.