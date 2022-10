Adiamento do Arouca-Sporting beneficiaria leões, mas prejudicaria o FC Porto

Sérgio Conceição disparou críticas em direção à Liga, por ter aberto a possibilidade de Sporting e Sporting de Braga adiarem os seus jogos da 11.ª jornada, fruto de estarem envolvidos na luta pelo apuramento nas competições europeias.

O treinador do FC Porto entende que se os jogos dos rivais fossem adiados, haveria um benefício ambos, mas também haveria um prejudicado.

"Vi a conferência do Rúben [Amorim], e dou-lhe total razão naquilo que ele disse [recusou adiamento do jogo com o Arouca], porque não é a 48 horas de um jogo que se adiar esse jogo. Isso iria provocar o benefício o benefício das equipas do Sporting e do Braga, que esperamos que passem [nas competições europeias], mas iria prejudicar o FC Porto na Liga. Isso permitiria ao Sporting e ao Sporting de Braga jogarem mais descansados do que o FC Porto", comenta Sérgio Conceição.

Sporting e Sporting de Braga têm jogos decisivos na Liga dos Campeões e na Liga Europa, respetivamente, e a Liga abriu a possibilidade de ambos adiarem os jogos da jornada do passado fim de semana, encaixados entre as jornadas europeias. FC Porto e Benfica, já com apuramento assegurado, mas ainda a lutar pela vitória nos respetivos grupos, não terão tido essa possibilidade.

"Nós chegámos às três, quatro da manhã a Portugal [depois do jogo com o Brugge, na Bélgica] e, com fusos horários diferentes, um dia depois estávamos a sair para os Açores e a jogar às duas horas. O cansaço não é desculpa para tudo, porque temos de ter sempre a mesma postura. Mas há muito a fazer, da nossa parte principalmente, mas também de quem gere futebol português para que as equipas que jogam na Europa estejam mais protegidas", defende.

"Tem de haver planeamento no início da época. No estrangeiro há sempre essa possibilidade de os clubes que estão na Europa, não jogarem no campeonato", acrescenta.



Sérgio Conceição mantém que "é bom o clube jogar de três em três dias, mas de três em três dias, em que haja o mínimo de horas possíveis para recuperação", sublinha, lembrando que entre o jogo com o Club Brugge e o jogo com o Santa Clara os jogadores do FC Porto tiveram menos de 72 horas para recuperar.

Esta terça-feira, a equipa termina a fase de grupos da Champions, frente ao Atlético de Madrid, em casa, às 17h45. Um jogo que a equipa portuguesa pretende vencer para tentar ganhar o grupo, na discussão com o Brugge.

