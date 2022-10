FC Porto caiu "no lugar comum de tentar gerir um jogo que não estava resolvido"

" Na segunda parte, tentámos injetar nos jogadores a capacidade de querer fechar o jogo, mas cometemos o erro de nos sentarmos à sombra do golo marcado. O Santa Clara foi acreditando e acabou por empatar. Foi acreditando, agarrou-se a tudo que tinha para poder somar pontos Na parte final, já se notou a falta de frescura física, faltou lucidez. O objetivo para hoje foi mostrar humildade e lutar desde o primeiro minuto. Não digo que os jogadores não foram humildes, mas caíram no lugar comum de tentar gerir um jogo que não estava resolvido", explica.

Em declarações à Sport TV, no final da partida da 11.ª jornada do campeonato, Vítor Bruno - que foi o treinador de serviço face ao castigo de Conceição - salienta que o FC Porto entrou bem e marcou logo a abrir, tendo tido, depois, "outras quatro ou cinco oportunidades para fazer o golo". Não fez e, com o passar do tempo, o Santa Clara cresceu.

Vítor Bruno, adjunto do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, considera que o empate (1-1) com o Santa Clara se deve ao facto de os jogadores portistas terem caído no erro de gerir uma vantagem mínima.

Aprender com os erros e continuar a lutar

O FC Porto viu um filme repetido nos Açores: tropeçar depois de um jogo da Liga dos Campeões, algo que já aconteceu esta temporada. Vítor Bruno sublinha que a equipa tem de "aprender com os erros":

"Temos de perceber que do outro lado estão jogadores que vão fazer tudo para somar pontos, porque este campeonato é muito difícil. E quando não estamos no máximo no trabalho e no talento, e hoje [sábado] houve muita gente que ficou aquém... Nós somos a soma das partes. Nem todas as partes estiveram ao nível que pretendemos e o resultado foi o que foi."

O FC Porto pode ficar a oito pontos do Benfica, ser ultrapassado pelo Braga e ficar com o Sporting a um ponto. Vítor Bruno não quer cometer o "erro capital de começar a olhar para as diferenças" de pontos na tabela.

"Temos de agarrar os jogadores, alavancá-los na capacidade de trabalho, sermos equipa. Sete pontos de distância já fomos campeões, já estivemos na frente e não fomos. É meter o pé no acelerador, andar a fundo, colar ao máximo aos que estão a frente, para quando olharem para o retrovisor perceberem que está alguém atrás que tem capacidade, que veste azul e branco, que foi campeão e vai tentar ser novamente", vinca.

Sérgio Conceição não podia falar na "flash interview", mas podia fazê-lo em conferência de imprensa. No entanto, a comitiva do FC Porto deixou o Estádio de São Miguel sem declarações do treinador principal.