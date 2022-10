Sérgio Conceição: "Continuo com azia e dificuldade em aceitar o erro de Carmo"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, continua "com azia" em relação ao erro de David Carmo, que cometeu uma grande penalidade frente ao Club Brugge, numa altura em que os dragões só venciam por 1-0.

A grande penalidade acabou por ser defendida por Diogo Costa, duas vezes, mas Conceição deixou o reparo público ao jovem central no final da partida. Dias depois, Sérgio ainda não digeriu o incidente.

"Se estou completamente já tranquilo e sem azia, é mentira. Continuo com azia e com dificuldade em aceitar um erro do género. Sou o que sou, aqui e no balneário. Assumo responsabilidade do que disse em função de um jogador que teve uma ação negativa que poderia ter prejudicado a equipa e colocado resultado em causa", disse.

No entanto, Conceição deixou elogios à atitude de todo o grupo com um jogador "jovem" e com menos experiência em jogos de Liga dos Campeões.

"Temos um grupo fantástico, muito unido e sério, que percebe a evolução de um jovem jogador. Independentemente do gesto dele e do que o David fez não ter sido aceitável", termina.

Resta a dúvida se Sérgio Conceição continuará a apostar no central. Marcano e Fábio Cardoso são as outras opções, enquanto que Pepe continua a recuperar de lesão.