Pepe fora durante "as próximas semanas", segundo Conceição

Pepe estará fora durante "as próximas semanas", segundo Sérgio Conceição.

A menos de um mês da estreia da seleção nacional no Campeonato do Mundo, o treinador do Porto não sabe se Pepe vai, ou não, ao Mundial, porque "não é selecionador e não trabalha para a Federação".

No entanto, garante que a lesão "é chata" e ainda colocará o central de 39 anos fora dos relvados durante algumas semanas.

"Está a recuperar para dar contributo à equipa o mais rapidamente possível. Disse que seria uma lesão chata na recuperação, também a tive enquanto jogador. Vamos avaliando diariamente a evolução. Não sei até que ponto é que ele possa estar disponível nos próximos dias. Quando digo dias, falo semanas. Vamos trabalhando. Não sei exatamente o tempo", atira.

Pepe está na lista de 55 pré-convocados de Fernando Santos para o Mundial.

Aos 39 anos de idade, Pepe soma 128 internacionalizações e esteve nas fases finais do Mundial 2018, 2014 e 2010, para além do Euro 2008, 2012, 2016 e 2020.

Pepe sofreu uma entorse no joelho e está fora desde o início do mês. O último jogo disputado foi a 4 de outubro, frente ao Bayer Leverkusen.