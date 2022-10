Otávio fez o jogo 250 pelo FC Porto. "A cada ano, o meu sonho é ganhar tudo"

Otávio cumpriu, na goleada (4-0) ao Club Brugge, o jogo número 250 pelo FC Porto. Marca que celebra com um desejo: conquistar todos os troféus.

Em declarações aos meios oficiais do clube, após o jogo na Bélgica, Otávio assume que se trata de "uma marca importante", já que "fazer 250 jogos pelo FC Porto é muito difícil". Contudo, já pensa no próximo objetivo.

"Foi um dia especial: 250 jogos pelo FC Porto e uma vitória expressiva que nos deu a qualificação. Mas os 250 jogos já passaram e há que estar focado no próximo jogo e tenta fazer o máximo de jogos possível. Quero fazer o máximo de jogos possível esta época, se possível com vitórias. A cada ano que passa, o meu sonho é ganhar tudo o que é possível. Estou feliz aqui e quero ajudar o FC Porto em busca de mais títulos", diz.



"Muito feliz" por integrar lista de ilustres

Apesar da sede de mais jogos e títulos, Otávio não deixa de valorizar a importância da marca que alcançou pelo FC Porto: "Fico mesmo muito feliz por me juntar a alguns atletas que têm história no clube."

"Já me sinto um dragão e sinto-me em casa desde o primeiro dia. Estou muito feliz aqui", admite o médio, um dos capitães portistas.

Nascido e formado no Brasil, Otávio chegou à Europa com 18 anos, pela porta do FC Porto. Depois de um empréstimo de época e meia ao Vitória de Guimarães, regressou ao Dragão para se tornar num indiscutível nas escolhas de Sérgio Conceição, com quem já trabalhara no Minho.

Nos 250 jogos que disputou pelo FC Porto, Otávio leva 25 golos e 65 assistências. Já conquistou três campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças. Esta época, o médio internacional português, de 27 anos, soma já um golo e três assistências em 13 encontros.