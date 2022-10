Dragões açorianos de braços abertos para receber o FC Porto

Raquel Vieira, presidente da Casa do FC Porto em São Miguel, mostra-se convicta de que o FC Porto vai vencer na visita ao Santa Clara, na jornada 11 do campeonato, com "grande apoio" dos seus adeptos.

Depois da derrota para o campeonato com o Benfica e da vitória na Liga dos Campeões com o Club Brugge, o FC Porto joga, no sábado nos Açores, com o Santa Clara. Em entrevista a Bola Branca, Raquel Vieira não duvida de que a equipa de Sérgio Conceição somará três pontos.



"Eu não só acredito na vitória, como tenho a certeza. O FC Porto luta dentro de campo sempre até ao fim, nem sempre o resultado é a nosso favor, mas penso que vamos vencer como fizemos no ano passado, mesmo com o Santa Clara a criar dificuldades, e o resultado vai ser positivo a nosso favor", garante a presidente da Casa de São Miguel.

O FC Porto vem de vitória e apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o que dá moral a todos no clube. Raquel Vieira diz que o ambiente vai ser de grande apoio, mas não só por esse fator.

"A festa é sempre grande. Quem é portista apoia sempre a equipa, tanto nas vitórias como nas derrotas. Para nós é sempre com grande satisfação que recebemos o FC Porto. Há sempre uma grande euforia, porque há muitos adeptos que não se conseguem deslocar ao Porto para apoiar a nossa equipa, por isso, estamos felizes por receber o FC Porto", revela.

FC Porto tem "o melhor treinador do mundo"

Sérgio Conceição está castigado e não vai para o banco de suplentes. Raquel Vieira elogia o treinador e defende-o de algumas críticas.

"O Sérgio Conceição tem sido um dos melhores treinadores que tivemos até hoje. Tem a garra de dragão, tem um grande amor pelo FC Porto, toda a gente adora o Sérgio Conceição e ele tem o nosso respeito. Nem sempre as coisas correm bem, e muitas vezes é penalizado injustamente. Mas ele vai ter sempre o nosso apoio, porque achamos que é o treinador mais indicado e é o melhor treinador do mundo. O FC Porto está muito bem representado pelo nosso treinador", conclui.

O Santa Clara-FC Porto está marcado para as 15h30 de sábado e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.