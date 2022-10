Depois da euforia da Champions, Conceição quer "encurtar fosso" para o Benfica nos Açores

"Não festejo vitórias, mas festejei o objetivo, que foi a passagem aos oitavos de final. Objetivo é o campeonato, provas internas também e passagem aos oitavos. Vencemos em Leverkusen e não fizemos festa nenhuma. Temos mais um jogo na terça, mas agora pensamos no campeonato. A pressão e a obrigatoriedade de ganhar está sempre presente, seja em que competição for e independentemente de estarmos apurados já", atira.

Conceição quer igualar a motivação do Santa Clara, que vai jogar "como se fosse um jogo de Champions".

"Essa consistência andamos sempre à procura. A última paragem foi extremamente importante para consolidar processos e trabalhar erros que cometíamos com alguma frequência. Amanhã é uma prova importante para mostrar a consistência. Não é um jogo de Liga dos Campeões, mas para eles é um jogo de Champions, temos de estar motivados como eles vão estar", atira.



Diogo Costa com "elogios simples"

Sérgio Conceição assume que procura não exagerar nos elogios a Diogo Costa, mas garante que é "mais efusivo" num momento mau.

"Adoro pessoas simples, jogar de forma simples. Ser simples é ser nobre. Dizer que o Diogo está lá para isso, é verdade. Posso ser mais efusivo num momento mais difícil que ele possa ter. Fala-se muito, há muito ruído, ele faz o trabalho dele e está claramente a fazê-lo bem, mas não mais do que isso", disse, antes de concluir.

"Devemos ter alguma calma. Num momento estamos no poleiro e noutro cá por baixo, o tombo pode ser grande, não quero que isso aconteça. Disse isso no fim do jogo", termina.

Os dragões partilham a vice-liderança da I Liga com os mesmos 22 pontos do Sporting de Braga, a seis do Benfica. O Santa Clara, apesar da vitória na última jornada, continua no 16.º posto, de "play-off" de descida, com 8 pontos.



