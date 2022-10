Taremi bate Rafa e vence prémio de melhor jogador da semana da Liga dos Campeões

Mehdi Taremi, do FC Porto, foi eleito o melhor jogador da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O avançado internacional iraniano, do 30 anos, foi decisivo na goleada portista em casa do Club Brugge, por 4-0, com dois golos.

Resultado que, emparelhado com o empate (2-2) do Atlético de Madrid na receção ao Bayer Leverkusen, no outro jogo do grupo B, garantiu ao FC Porto o apuramento para os oitavos de final da Champions.

Taremi bateu, na votação dos adeptos, a concorrência de Rafa Silva, do Benfica, Lionel Messi, do PSG, e Giovanni Simeone, do Nápoles.