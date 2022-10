Rafa e Taremi nomeados para melhor jogador da semana da Liga dos Campeões

Rafa Silva, do Benfica, e Mehdi Taremi, do FC Porto, estão nomeados para melhor jogador da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O extremo português bisou na vitória do Benfica sobre a Juventus, por 4-3, que selou o apuramento das águias para os oitavos de final.

O avançado internacional iraniano também bisou, este na goleada do FC Porto em casa do Club Brugge, por 4-0. Resultado que, emparelhado com o empate do Atlético de Madrid, qualificou os dragões para os "oitavos".

Também estão nomeados Giovanni Simeone, que marcou dois golos no triunfo do Nápoles sobre o Rangers, por 3-0, e Lionel Messi, que bisou nos golos e nas assistências na goleada do PSG ao Maccabi Haifa, por 7-2.