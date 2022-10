Fernando Póvoas não esperava resposta "tão convicente" do FC Porto

O antigo vice-presidente do FC Porto, Fernando Póvoas, admite que "não acreditava numa resposta tão convincente" como aquela que o FC Porto deu na Bélgica, frente ao Club Brugge.

Os campeões nacionais responderam à goleada que os belgas alcançaram no Dragão na mesma moeda, com um claro 0-4 no seu terreno. Foi uma resposta "categórica", afirma o antigo dirigente, em entrevista a Bola Branca.

"Foi uma resposta que nem eu acreditava que fosse tão convincente. O Porto teve uma derrota inesperada contra o Brugge, num jogo onde toda a equipa não esteve bem, não houve um único jogador que tivesse feito uma exibição regular. Mas a resposta foi de tal maneira categórica, que me deixou convicto de que aquele resultado no Dragão foi apenas um acidente de percurso, como acontece no futebol", considera.

Com a vitória na Bélgica e o empate do Atlético de Madrid com o Bayer Leverkusen, o FC Porto garante o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, a uma jornada do final da fase de grupos. "Fiquei muito satisfeito, não só pelo resultados mas fundamentalmente porque é extratamente importante para os clubes portugueses, nomeadamente para o FC Porto, a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões", salienta Fernando Póvoas, numa abordagem ao apuro financeiro que esta qualificação traz.

A presença nos oitavos de final da Champions permite um encaixe suplementar de 9,6 milhões de euros. Valor que o Porto junta aos cerca de 43 milhões de euros que já contabiliza, pela entrada na competição, pela prestação desportiva, pelos direitos televisivos e pelo valor resultante do "ranking" do clube na Europa, tendo em conta o desempenho da última década. Falta acrescentar a este valor a receita de bilheteira.