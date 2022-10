FC Porto vence em Bruges e segue em frente na Youth League

A equipa de sub-19 do FC Porto venceu em casa do Club Brugge, por 2-1, na quinta jornada da fase de grupos da Youth League, um resultado que carimba passagem à próxima ronda.

Os dragões abriram o marcador logo ao 3 minutos de jogo, por Rui Monteiro, assistido por Jorge Meireles.

O avançado Meireles voltou a estar em destaque aos 36 minutos, com uma brilhante assistência de calcanhar para um remate ao ângulo à entrada da área de Úmaro Candé.

O Club Brugge reagiu já perto do fim e reduziu por Servais, aos 83 minutos da partida, mas não evitou a derrota.

Com este resultado, o Porto garante a passagem à próxima ronda. Lidera o grupo B com 12 pontos, mais três do que o Atlético de Madrid que joga mais tarde frente ao Leverkusen.

Independente do resultado de hoje, o duelo da última jornada entre "colchoneros" e dragões vai decidir quem passa em primeiro lugar.

Na prova, primeiro e segundo lugar ditam futuros distintos, ao contrário da Liga dos Campeões. O primeiro posto qualifica para os oitavos de final, enquanto que os segundos classificados disputam os 16 avos de final, onde defrontam adversários do caminho dos campeões.