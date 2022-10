Empate do Atlético apura já o Porto para os "oitavos" da Liga dos Campeões

O empate Bayer Leverkusen em casa do Atlético de Madrid garante já a qualificação do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Após a vitória do FC Porto em casa do Club Brugge, por 4-0, apenas uma vitória dos "colchoneros" adiaria a qualificação dos dragões já esta noite.

A jogar em casa, em Madrid, a equipa liderada por Simeone empatou frente ao Leverkusen, por 2-2.

Diaby abriu o marcador para os alemães, aos 9 minutos de jogo. Carrasco empatou tudo aos 22, mas o resultado durou pouco, com o golo de Hudson-Odoi, aos 29 minutos da partida. Na segunda parte, Carrasco voltou a marcar, de grande penalidade.

FC Porto e Brugge discutem o primeiro lugar na última jornada e o mesmo acontece com a vaga da Liga Europa. O Atlético de Madrid é 3.º com 5 pontos. O Leverkusen é 4.º com 4.

Sporting só depende de si

Em Londres, o empate do Sporting diante do Tottenham deixa os leões na segunda posição do Grupo D e adia as decisões para a última jornada.

No limite, os leões podem mesmo acabar em primeiro lugar se vencerem o Eintracht Frankfurt e o Tottenham não ganhar ao Marselha.

Caso não vença aos alemães, o resultado mínimo para que o Sporting prossiga nas competições é o empate com o Eintracht. Nesse cenário, mesmo que o Marselha vença o Tottenham, o terceiro lugar está garantido e a equipa de Rúben Amorim segue para a Liga Europa.

Nesta altura, o Tottenham lidera o Grupo D com 8 pontos, seguido do Sporting e do Eintracht, ambos com 7 pontos. O Marselha está em último lugar, com 6 pontos.