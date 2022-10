Diogo Costa: "Estou numa fase muito boa, mas sei que o momento mau há de chegar"

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, assume estar "numa fase muito boa", após defender duas grandes penalidades frente ao Club Brugge.

Em declarações à "Eleven Sports", o internacional português assume o bom momento que vive na carreira.

"Foco-me em trabalhar todos os dias, é muito da parte psicológica. Estou numa fase muito boa, mas sei que o momento mau há de chegar. A vida é feita de bons e maus momentos. Apenas me foco em dar o meu melhor para que o erro não apareça", começa por dizer.

O registo "enche de orgulho" o guarda-redes: "É fruto do meu trabalho. Dou o meu melhor todos os dias. Repito que sei que o momento mau vai chegar, espero estar preparado para ele".

O guardião destaca a importância da vitória: "Só dependíamos de nós. Conseguimos o que queríamos e agora estamos à espera da passagem com o jogo do Atlético com o Leverkusen, temos de ver esse jogo. Estamos confiantes".