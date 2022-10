Conceição não perdoa penálti de David Carmo. "Não é normal a este nível"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não gostou do penálti cometido por David Carmo na goleada frente ao Club Brugge.

Carmo estava já no relvado, quando acaba por pontapear Mechele no chão. O penálti foi confirmado com recurso ao VAR, mas Diogo Costa defendeu por duas vezes.

"O momento chave poderia ter sido o David Carmo. Sinceramente, para mim não é normal a este nível, no campeonato, ou nas provas internas, um jogador cometer um erro deste género. Eu desculpo tudo, erros técnicos, situações em que os jogadores querem dar o melhor e levam um vermelho a travar alguém a ir para a baliza. Mas desta forma, aceito com mais dificuldade", disse, aos meios do clube.

À "Eleven Sports", o técnico sublinhou o seu desagrado com o central: "Foi um jogo supercompetente, excetuando uma infantilidade do David, que a este nível não pode acontecer porque mete toda a gente em maus lençóis quando estava um jogo que pecava pela escassez do resultado".

O técnico dos dragões destaca a importância da vitória e dos erros cometidos na goleada sofrida em casa com os belgas.Assa

"São os mesmos jogadores que perderam por 4-0. Não é resposta nenhuma, é o que temos a fazer, sou pago para treinar e ganhar. Estou muito satisfeito, corrigimos alguns erros que cometemos no primeiro jogo, eles ainda não tinha sofrido golos. Não nos inibimos de olhar para a equipa adversário, o resultado era curto ao intervalo. Fomos muito competentes", explica.



Sérgio dedicou a vitória à família, depois dos incidentes na sequência da derrota com o Brugge: "Dedico a vitória à minha família, que hoje estava aqui representada com o meu filho Sérgio na bancada. É para eles, que têm sofrido bastante e no jogo do Dragão foi muito difícil para mim e para eles".