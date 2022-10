Chaínho acredita num “bom dia para o FC Porto” em Bruges

“Já passaram semanas da derrota em casa, já refletiram e viram os erros. O plano já está traçado. Acredito num Porto cauteloso, mas com vontade. Tem de ter paciência, estudar e definir jogos de marcação. Acho que têm essas capacidades, agora tudo depende dos jogadores, que têm de resolver dentro de campo”, diz, em Bola Branca .

Chaínho espera “um grande dia para o FC Porto” na visita ao Club Brugge, esta quarta-feira, na Liga dos Campeões. O que aconteceu no Dragão, na derrota por 0-4 na primeira volta , “não se vai repetir” e a equipa “tem boas condições e vai fazer um grande jogo”.

Chaínho considera que, apesar da ausência do “comandante” e de um jovem que “está num bom momento”, não é “por aí” que a equipa ficará fragilizada. Rodrigo Conceição “tem feito bem a posição” e deve ser aposta

O FC Porto não pode contar com João Mário e Pepe na visita à Bélgica. O lateral está suspsenso, enquanto o capitão continua a recuperar de lesão.

Também a derrota no clássico, por 0-1 com o Benfica, não vai afetar a equipa. Chaínho afirma que o FC Porto “fez um bom jogo”, mas o “resultado pendeu” para os encarnados, pelo que não há razão para desmoralizar.

Treinador quer uma exibição muito melhor do que na(...)

Sobre o Club Brugge, Chaínho não tem dúvidas de que a equipa “fez por merecer” estar no primeiro lugar do grupo, já com o apuramento garantido para os oitavos de final.



“É uma equipa muito interessante na maneira como joga, rápida no ataque e que conseguiu, por mérito próprio, chegar a esta fase. Acaba por ser a grande surpresa do grupo”

O Brugge-FC Porto, da quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões, está marcado para as 17h45 desta quarta-feira. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.