Sérgio quer vitória em Brugge para aproximar o Porto dos "oitavos"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, espera uma exibição muito melhor em casa do Brugge, na Bélgica, do que na derrota por 4-0 no Estádio do Dragão frente aos belgas.

Em conferência de imprensa, o treinador diz que cabe ao Porto "fazer um jogo sem dúvida diferente do Dragão. Nem tudo foi mérito deles, houve demérito nosso e estamos avisados para o que temos de fazer".

"Se a equipa estiver bem, conseguimos fazer um bom resultado, que é ganhar e que nos permita encarar o último jogo para nos qualificarmos, que é o nosso objetivo", acrescenta.

O Club Brugge entra para a quinta jornada já qualificado para os oitavos de final, mas isso não surpreende Conceição.

"Veio comprovar o que disse antes do jogo do Dragão. Têm mentalidade vencedora e foi uma equipa que me surpreendeu, com e sem bola. São agressivos, pressionam a dinâmica dos adversários e gostam de ter bola. Gostei muito deles, a prova disso é serem uma equipa sem golos sofridos, consistente e que está apurada", explica.