Sérgio Conceição suspenso por um jogo após expulsão com o Benfica

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, foi suspenso por um jogo após a expulsão no clássico da última sexta-feira frente ao Benfica.

Segundo o comunicado do Conselho de Disciplina da FPF, Conceição "utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, tendo na altura se dirigido à equipa de arbitragem dizendo: Isto foi uma vergonha, e és benfiquista".

O treinador do Porto foi expulso já depois do apito final do clássico, que os dragões perderam por 1-0 frente ao Benfica. O treinador foi ainda multado em 4080 euros pelo Conselho de Disciplina.

O desagrado dos dragões em relação a João Pinheiro está relacionado com a gestão dos cartões do árbitro. Eustaquio foi expulso na primeira parte e o Porto reclamou um segundo amarelo para Alexander Bah, defesa das águias.

O especialista de arbitragem da Renascença, Paulo Pereira, deu nota 3 à arbitragem de João Pinheiro, embora concore que "Bah merecia o segundo amarelo". O lateral dinamarquês foi substituído ao intervalo por Gilberto.

Como consequência, Sérgio Conceição não vai orientar a equipa no banco de suplentes no próximo sábado, em casa do Santa Clara, nos Açores.