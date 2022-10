Gamboa apostaria num empate entre FC Porto e Brugge

João Gamboa apostaria num "50-50" para o reencontro entre Club Brugge e FC Porto, esta quarta-feira, na Bélgica.

Ao vencer no reduto portista, a equipa "azul e negra" provocou a maior crise da época ao dragão e, apesar de ser apenas terceira classificada da sua Liga, na Champions tem sido dominadora do grupo onde se insere o conjunto de Sérgio Conceição. E já está mesmo apurada para os oitavos de final da prova milionária.

Para o jogador dos belgas do Leuven, Gamboa, o Club Brugge "encara os jogos do campeonato e da Champions de maneira diferente. Na Champions esperam pelo erro e aqui têm de se assumir".



Chegados aqui, e em face igualmente da necessidade do FC Porto em pontuar, o ex-Estoril sustenta que a partida desta quarta-feira será de "50-50".



"Depende muito do próprio jogo, mas é 50-50. Se fosse apostador, apostava no empate", revela em Bola Branca Gamboa, para quem a "qualidade da formação de Carl Hoefkens só deve surpreender quem não acompanha a 'ProLeague'".

"Para fora, se calhar, é novidade. Mas aqui no campeonato já é expectável. Porque quer queiramos, quer não, o campeonato belga não tem tanta visibilidade e acaba por surpreender um pouco", finaliza.

Pontuar na Bélgica é decisivo para o FC Porto continuar em boa posição para discutir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa portuguesa está 2.ª posição do Grupo B, com seis pontos. O Brugge lidera, com 10, o Atlético de Madrid está no 3.º lugar, com quatro pontos, e o Lverkusen está em último, com três.

Se o FC Porto vencer o Clube Brugge e Atlético e Leverkusen empatarem, fica garantido o apuramento dos dragões para os oitavos de final. O Brugge-FC Porto é na quarta-feira, às 17h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.