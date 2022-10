FC Porto sem Pepe e João Mário frente ao Club Brugge

O FC Porto viaja para a Bélgica, para defrontar o Club Brugge, sem Pepe e João Mário. O central está lesionado e foi a única ausência no último treino antes do jogo, realizado esta terça-feira no Olival.

João Mário treinou sem problemas - já está recuperado dos problemas físicos que afastaram do clássico com o Benfica -, mas vai falhar o desafio da Liga dos Campeões, devido a castigo, por ter acumulado uma série de três amarelos. Rodrigo Conceição e Pepê são os candidatos a ocupar o lugar de lateral direito.

Pontuar na Bélgica é decisivo para o FC Porto continuar em boa posição para discutir o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. A equipa portuguesa está 2.ª posição do Grupo B, com seis pontos. O Brugge lidera, com 10, o Atlético de Madrid está no 3.º lugar, com quatro pontos, e o Lverkusen está em último, com três.

Se o FC Porto vencer o Clube Brugge e Atlético e Leverkusen empatarem, fica garantido o apuramento dos dragões para os oitavos de final. O Brugge-FC Porto é na quarta-feira, às 17h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.