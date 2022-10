Conceição reage à expulsão no clássico. "Sempre fui bem tratado na Bélgica"

Sérgio Conceição "sempre foi bem tratado na Bélgica". Foi desta maneira que o treinador do FC Porto reagiu à expulsão no clássico frente ao Benfica, no último sábado.

Questionado sobre o castigo de um jogo de suspensão como consequência da expulsão e se chamou de benfiquista ao árbitro João Pinheiro, Sérgio Conceição remete para o tratamento que recebeu na Bélgica, enquanto jogador do Standard Liege, entre 2004 e 2007.

"Quero agradecer à Bélgica, que me acolheu como jogador, fui Bota de Ouro, comecei a minha carreira de treinador, onde fiz o segundo e o terceiro níveis, onde me trataram sempre de uma maneira fantástica. Aproveito para agradecer ao Standard Liége e à Bélgica pela forma como me acolheu a mim e à minha família durante quatro anos", disse.

Conceição afirma que "aproveitou" o momento para "fazer uma pequena declaração porque, se amanhã a fizer, dizem que só a fiz porque ganhei, e se perder não a faço porque estou com azia".