Club Brugge espera um FC Porto “obrigado a vencer”

Carl Hoefkens atribui o sucesso da sua equipa ao facto de “defender bem, gostar de ter a posse de bola e de dominar, o que dificulta a construção do jogo do adversário, e ter um bom guarda-redes na baliza [Simon Mignolet]”.

Com duas jornadas por disputar, o Club Brugge lidera o grupo B, com 10 pontos, seguido do FC Porto, segundo com seis, Atlético de Madrid, terceiro com quatro, e Bayer Leverkusen, quarto com três.

O treinador disse ainda que espera uma equipa do FC Porto na máxima força, pressionada para vencer [dada a proximidade do Atlético de Madrid na classificação], e não muito diferente da que Sérgio Conceição tem utilizado na I liga.

Questionado na conferência de imprensa de antevisão do jogo com os ‘dragões’ se iria operar alterações pelo facto de o clube já se encontrar apurado, o treinador afirmou que isso podia acontecer, mas, independentemente das mudanças, “o objetivo é ganhar o jogo”.

O antigo defesa belga Carl Hoefkens, de 44 anos, que admitiu gostar da forma do FC Porto jogar, anteviu um jogo com “muita emoção e muitos duelos” e que o Club Brugge vai ter que ter “calma e ser paciente” quando tiver a posse da bola.

O treinador do Club Brugge, Carl Hoefkens, disse que espera um FC Porto “obrigado a ganhar” no jogo de quarta-feira, no Estádio Jan Breydel, para a quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões de futebol

O treinador, que minimizou o facto de o Club Brugge ser a única equipa que ainda não sofreu golos na fase de grupos da LC (7-0), disse ainda que não está focado no primeiro lugar, mas sim no jogo a jogo e no bom desempenho dos seus jogadores.

O Club Brugge recebe o FC Porto depois de ter empatado 2-2 no sábado com o Union, para o campeonato belga, seguindo na terceira posição, a oito pontos do líder Genk, mas Carl Hoefkens reconhece que “são provas diferentes” e espera que “não sejam repetidos os mesmos erros”.

O facto de se estar próximo do início do Mundial do Qatar, que principia a menos de um mês, pode constituir um incentivo extra para o desempenho dos jogadores nestes jogos, para se mostrarem aos respetivos selecionadores.

O médio dinamarquês Casper Nielsen, de 28 anos, disse na conferência de imprensa que não pensa nisso, mas sim em “dar o melhor em todos os jogos” e que “o resto virá depois”, ficando as opções das escolhas para o Mundial a cargo do selecionador.

“O meu foco é no jogo e no que se passa aqui. Em jogar bem, evoluir e passar para o nível seguinte”, disse ainda Casper Nielsen, reconhecendo que, pelo seu desempenho na LC, o Club Brugge “está a ser visto com outra atenção” e “vive um ambiente especial”.

O Club Brugge recebe o FC Porto, pelas 17:45 (horas de Lisboa) de quarta-feira, em jogo da quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões, que será dirigido pelo árbitro inglês Michael Oliver.