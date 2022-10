Só falta Pepe à preparação do FC Porto para o Club Brugge

O FC Porto continuou a preparação para a deslocação ao terreno do Club Brugge, para a Liga dos Campeões, ainda sem Pepe.

O capitão dos dragões continua em tratamento à entorse no joelho a dois dias a visita ao terreno dos belgas. João Mário, que não recuperou a tempo de ser convocado para o clássico com o Benfica, está disponível para o jogo.

Eustaquio, expulso do jogo com o Benfica e castigado para a próxima jornada do campeonato, está também à disposição de Sérgio Conceição, que orienta novo treinar na manhã de terça-feira, às 10h00.

O Porto voa para a Bélgia depois do treino. Sérgio Conceição e um jogador vão antever a partida às 18h30, em conferência de imprensa, já nem Brugge.

O FC Porto-Brugge joga-se na quarta-feira às 17h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.