"Clássico não tem influência com o Brugge, mas traz lições para o futuro”

Eduardo Luís, antigo jogador e campeão europeu pelo FC Porto, acredita que a derrota com Benfica, no clássico de sexta-feira, “não vai ter influência” no jogo com o Club Brugge, na Liga dos Campeões. Ainda assim, é possível tirar lições para o futuro.

“Os clássicos acontecem. São sempre jogos muito equilibrados e, às vezes, estas derrotas pode trazer lições para o futuro, no sentido de se eliminarem erros e atitudes que levam ao fracasso”, diz, em Bola Branca.

O antigo defesa espera por isso uma equipa com “grande motivação”, até porque tem “todas as capacidades para vencer”.

No jogo da primeira volta da fase de grupos, o FC Porto foi goleado pelo Club Brugge no Estádio do Dragão. Eduardo Luís lembra que “cada jogo tem a sua história” e que esta “não se repete”. Dragões devem ter “respeito e noção” do que aconteceu no outro jogo.

“Não pode cometer os mesmos erros. Depois desse jogo melhorou muito. É lembrar o que se passou, mas esquecer esse jogo e encarar o Brugge com toda a determinação e como um grande clube, que o FC Porto é”, avisa, em entrevista à Renascença.

Com a derrota no clássico, os azuis e brancos estão agora a seis pontos do primeiro lugar da Liga a três jornadas da pausa para o Campeonato do Mundo.

Com poucos pontos para disputar até à interrupção, bons resultados na Liga dos Campeões e uma passagem aos oitavos de final podem servir para ganhar “motivação” importante, diz Eduardo Luís.

“Não sabemos se o FC Porto vai conseguir reduzir a desvantagem até à paragem, mas esta fase de grupos pode ser uma oportunidade de ganhar outra motivação e confiança”, sublinha.

O FC Porto visita o Club Brugge, da Bélgica, esta quarta-feira. Os belgas lideram o grupo B, com 10 pontos e já estão apurados para a próxima fase. Os dragões são segundos com seis pontos.

O jogo, marcado para as 17h45 no Jan Breydelstadion, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.