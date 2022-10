Jorge Costa: "Não é fácil apontar favorito no Porto-Benfica"

Jorge Costa avisa que o FC Porto pode ter algum favoritismo por jogar em casa, mas o Benfica vai disputar, no Dragão, o jogo pelo jogo.

Em declarações a Bola Branca, o antigo jogador dos azuis e brancos tem, por isso, dificuldade em apontar um possível vencedor para o clássico desta sexta-feira, relativo à décima jornada do campeonato.

"É complicado responder quem é o favorito. O Benfica está bem e tem provado quer a nível interno, quer a nível externo, que é uma equipa sólida, e que sabe bem o quer e como lá chegar. O Porto é o que tem sido nos últimos anos, uma equipa sólida e, quando é necessário, ou seja, nos jogos de grande pressão, marca sempre presença e dá sempre uma boa resposta, O fator casa poderá eventualmente pesar, e ser decisivo no resultado final, mas, acima de tudo, acho que vai ser um belíssimo jogo de futebol entre duas equipas que estão numa fase muita boa", considera.

Roger Schmidt vai estrear-se em clássicos e prometeu que o Benfica vai jogar para ganhar no Dragão. Jorge Costa elogia a mentalidade do treinador alemão, por não alterar as suas ideias, mesmo com adversários de grande qualidade, como PSG e Juventus, que já surpreendeu.

"É a sua forma de ver o futebol, que a mim me agrada muito. Um treinador que não se adapta muito ao adversário, que acredita no seu trabalho e nos seus. Se havia dúvidas, o que ele tem feito na Liga dos Campeões é taxativo. Faz com que vamos ver um Benfica no Dragão a fazer o jogo pelo jogo e isso valoriza muito o espetáculo", afiança.

Pepe é baixa de peso, mas não pode ser desculpa

Jorge Costa reconhece que Pepe é uma mais-valia para o FC Porto, no entanto, avisa que a ausência do capitão não servir de desculpa para um eventual desaire dos dragões diante do principal rival.

"Tem sido uma situação recorrente o Pepe não estar presente. Sem pôr em causa o valor do Pepe, porque é uma mais-valia para o FC Porto pela sua qualidade, pela sua liderança e pela sua experiência, quando se coloca em causa um resultado pela ausência de um jogador é muito redutor. Nem a falta de um Cristiano Ronaldo, de um Messi ou de um Mbappé pode justificar um resultado final", conclui.

O FC Porto-Benfica começa às 20h15, no Estádio do Dragão, e tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.