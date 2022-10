FC Porto e Benfica discutem liderança no primeiro clássico da época

21 out, 2022 - 09:41 • Redação

Benfica, primeiro classificado do campeonato, e FC Porto, segundo classificado, a três pontos, defrontam-se, esta sexta-feira, no encontro de abertura da décima jornada, com a liderança isolada em jogo. Os encarnados, que ainda não perderam em jogos oficiais, esta época, com 18 já disputados, tentam alargar a vantagem para seis pontos, perante um rival que não conseguem derrotar desde março de 2019. Os portistas chega ao clássico no melhor momento da temporada, depois de cinco vitórias consecutivas. O Dragão é fortaleza para a equipa de Sérgio Conceição: quatro jogos no campeonato, quatro triunfos. Em relação a ausências e regressos, Roger Schmidt tem todos os jogadores disponíveis, incluindo David Neres. O extremo brasileiro, que falhou os últimos quatro jogos do Benfica por lesão, está recuperado. Sérgio Conceição tem contas um pouco mais complicadas pela frente: o capitão Pepe é baixa certa e ainda tem Galeno e João Mário em dúvida até à hora do jogo. Por outro lado, André Franco está recuperado.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, na véspera, o treinador do FC Porto assumiu a ambição de derrotar o Benfica, no entanto, salientou que "ninguém é campeão à décima jornada".

"Acredito que à décima jornada ninguém é campeão, independentemente do resultado, mas também percebemos que temos uma responsabilidade muito grande e que temos de ganhar o jogo. (...) Espera-se um jogo de Champions, de alto nível. Um jogo equilibrado. São as duas melhores equipas do campeonato. Espero que tudo corra pelo melhor, no sentido de haver espetáculo dentro de campo", destacou Sérgio Conceição. Já Roger Schmidt empurrou a pressão para o lado do FC Porto, que, em casa, e na perseguição ao líder, tem maior responsabilidade. "Se ganharmos, teremos seis pontos de vantagem. É uma oportunidade. Será um jogo tenso, ainda só estamos a um terço do campeonato e temos muito para jogar. Queremos mostrar a nossa qualidade, jogar bem e ganhar. Eles têm um pouco mais pressão por jogarem em casa e estarem a três pontos atrás, mas o que conta são os 90 minutos", realçou.