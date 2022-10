Abel Xavier: “Benfica e FC Porto estão muito igualados”

Abel Xavier, antigo jogador do Benfica, espera um duelo entre equipas semelhantes esta sexta-feira, no Estádio do Dragão.

“Redução de espaços, intensidade e luta pelos duelos” são características que o FC Porto de Sérgio Conceição sempre teve e que o Benfica “ganhou com a entrada de um grande treinador, que é Roger Schmidt”.

“São duas equipas que vão apresentar intensidade. Essa é uma característica muito importante que o Benfica ganhou e que o FC Porto sempre teve vincada”, afirma, em entrevista a Bola Branca.

Sobre que equipa parte melhor para o clássico da décima jornada, Abel Xavier aponta para o Benfica, que lidera de forma isolada, com três pontos de avanço, mas o FC Porto “cresceu bastante e joga em casa”.

“Vai ser um jogo extremamente difícil para as duas equipas”, sublinha.

Em caso de vitória, os encarnados aumentam a vantagem para a seis pontos. O técnico considera que “é apenas um aumento” e que “não é significativo”. O importante é “as equipas competirem”.

O jogo desta sexta-feira marca também a estreia de Roger Schmidt em clássicos. Xavier não tem dúvidas de que o alemão se vai “manter igual a si próprio”, com “convicções muito próprias” e transmitir “uma segurança muito própria”.

Regressos no Benfica, ausências no Porto



David Neres é a grande novidade nos encarnados. Depois de falhar os últimos três jogos, o brasileiro regressa às escolhas de Schmidt para o clássico. Abel Xavier vê esta recuperação como “uma ótima notícia”.

“Com Neres, o Benfica é diferente. É um jogador fundamental na dinâmica em largura”, explica, nesta entrevista à Renascença.

Do lado do FC Porto, Galeno, João Mário e Pepe estão ainda em dúvida. Para o treinador, as boas exibições de David Carmo, Fábio Cardoso, Rodrigo Conceição e Pepê garantem alternativas a Sérgio Conceição.

“Tem muitas soluções. Aquilo que é importante é que, no plano estratégico, estas soluções possam fazer sentido para aquilo que são os pontos fortes e menos fortes da equipa”, garante.

FC Porto e Benfica defrontam-se esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, a contar para a décima jornada. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.