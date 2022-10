Sérgio Conceição quer ganhar ao Benfica, mas "ninguém é campeão à décima jornada"

Sérgio Conceição considera que o FC Porto tem responsabilidade de vencer o clássico com o Benfica, ainda para mais quando joga em casa. No entanto, sublinha que o título não se decide à décima jornada.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida de sexta-feira no Dragão, o treinador do FC Porto assume que o objetivo é derrotar o rival e abater a desvantagem de três pontos para a liderança.

"Acredito que à décima jornada ninguém é campeão, independentemente do resultado que possa haver amanhã [sexta-feira], mas também percebemos que temos uma responsabilidade muito grande e que temos de ganhar o jogo", reconhece o técnico portista, esta quinta-feira.

Sérgio Conceição acredita que o Dragão assistirá a um "grande espetáculo" entre Porto e Benfica, talvez nem sempre "de grande beleza", mas muito competitivo: "Espera-se um jogo de Champions, de alto nível."

Sérgio guarda as cartas para o dia do jogo

O Benfica, que ainda não perdeu esta época, tem "uma equipa completa" e que "interpreta bem todos os momentos do jogo". Sérgio nota diferenças sem bola, em relação ao passado, embora considere que a equipa de Roger Schmidt mantém grande capacidade de criar ocasiões de golo.

O treinador do FC Porto não se estende na análise, contudo, por ter receio de revelar a mão antes, sequer, de poder jogar a primeira cartada.

"Nós preocupamo-nos com o adversário e com aquilo que faz nos diferentes momentos do jogo. Sinceramente, gosto de fazer essa análise. É uma equipa um bocadinho diferente, para melhor, em alguns aspetos, mas fico-me por aqui. Se fosse desmontar a equipa do Benfica, estaria a entregar a estratégia para o jogo. Não o vou fazer", vinca.

FC Porto, segundo classificado do campeonato, com 22 pontos, e Benfica, líder isolado, com 25, defrontam-se na sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, a contar para a décima jornada. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.