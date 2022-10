Galeno e João Mário em dúvida no FC Porto até à hora do clássico. Franco recuperado

Sérgio Conceição assume que não sabe se poderá contar com Wanderson Galeno e João Mário para o clássico com o Benfica. O treinador do FC Porto só terá a resposta perto da hora do jogo.

Os dois jogadores falharam o treino da véspera. Questionado sobre dores de cabeça para o jogo, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, Sérgio assume que o lado direito da defesa ainda é uma incógnita:

"Tenho dores de cabeça para escolher o lateral-direito, menos o João Mário. João Mário e Galeno até à última vamos ver [se podem jogar]."

Segundo o boletim clínico após o treino desta manhã, João Mário e Galeno evoluíram para treino condicionado integrado, enquanto que André Franco está totalmente recuperado e apto para o jogo.

Sérgio revela, ainda, que o FC Porto foi submetido, esta quinta-feira, a controlo antidoping antes do treino, "o segundo esta semana".

O FC Porto ocupa o segundo lugar da tabela classificativa, com 22 pontos, menos três que o Benfica, líder isolado. Os dois rivais defrontam-se na sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio do Dragão.

O jogo grande da décima jornada da I Liga terá relato em direto na antena da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.