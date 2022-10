Taremi eleito melhor jogador do campeonato em setembro

Mehdi Taremi foi eleito o melhor jogador da I Liga em setembro.

O internacional iraniano do FC Porto, de 30 anos, recolheu 21,43% dos votos dos treinadores principais do campeonato. Ficou à frente do espanhol do argentino Enzo Fernández (Benfica), que contabilizou 11,9% das preferências, e do espanhol Fran Navarro (Gil Vicente), com 7,14%.

No período em avaliação, Taremi fez três golos e duas assistências em quatro jogos, dos quais o FC Porto venceu três e empatou o outro.

Este é o terceiro prémio de melhor do mês de setembro para jogadores do FC Porto. Stephen Eustáquio foi o primeiro, entre os médios; o próprio Taremi já tinha sido distinguido como melhor avançado.