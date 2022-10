Argel prevê equilíbrio em clássico de "faca nos dentes e sangue nos olhos"

Argel, antigo jogador de FC Porto e Benfica, espera um “jogo de 50-50” no clássico de sexta-feira.

Em declarações a Bola Branca, Argel lembra os dragões têm o fator casa a favor, mas é “um jogo mental” e que deve ser jogado “com a faca nos dentes e o sangue nos olhos”.

“É como um Milan-Inter ou um Real Madrid-Barcelona, sabemos da qualidade. São jogos tensos, de grande intensidade, mas vejo as equipas equilibradas, 50% para cada lado”, diz o antigo defesa.

Pepe e David Neres são dúvidas para o jogo grande da décima jornada do campeonato, no Estádio do Dragão. Argel olha para o extremo como “um jogador importantíssimo” na estratégia do Benfica e realça a experiência de Pepe como ausência relevante no FC Porto, por ser um jogador “que sabe jogar estes jogos”.

“Espero que os dois possam recuperar, porque este é o tipo de jogos em que todos gostam de estar. É diferente”, recorda, nesta entrevista à Renascença.

Com menos de um terço do campeonato decorrido, Argel descarta o rótulo de “jogo decisivo”. O brasileiro sublinha que os campeões se decidem “nos jogos com os clubes pequenos”, não em clássicos ou dérbis, embora seja “um jogo importante”.

“Não [é um jogo decisivo], porque ainda nem vamos a meio do campeonato. Mas é um jogo importante, que dá uma moral grande e que fortalece o trabalho das equipas”, afirma.

Schmidt "está preparado" para a estreia em clássicos

O jogo de sexta-feira é o primeiro clássico de Roger Schmidt.

O alemão soma, ao comando do Benfica, uma vitória sobre a Juventus e dois empates com o PSG. No entanto, Argel sublinha que “é muito diferente jogar com o FC Porto”. Apesar disso, acredita que Schmidt “está preparado”, até porque já esteve em jogos com Ajax e Feyenoord pelo PSV.

“Claro que ele vai sentir o peso de um clássico, ainda não conhece, mas tem experiência e maturidade para saber a dificuldade e a importância do jogo”, conclui.

O FC Porto-Benfica, da décima jornada, joga-se na sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio do Dragão. O encontro tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.