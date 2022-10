O FC Porto anunciou lotação esgotada para a receção ao Benfica, na próxima sexta-feira.

Já não há bilhetes para o clássico no Estádio do Dragão, que tem lotação para cerca de 50 mil espectadores.

Os dragões estão no segundo lugar da I Liga, com 22 pontos, menos três do que as águias, que ainda não perderam esta época em todas as competições.

O clássico arranca esta sexta-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.