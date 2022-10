Eustáquio eleito melhor médio da I Liga em setembro

Stephen Eustáquio foi eleito o melhor médio da I Liga em setembro.

O internacional canadiano do FC Porto, de 25 anos, recebeu 15,08% dos votos dos treinadores principais do campeonato. Bateu a concorrência do argentino Enzo Fernández, do Benfica, que recolheu 13,49% das preferências, e do nigeriano Saviour Godwin, do Casa Pia, com 12,7%.

No período em avaliação, Eustáquio assumiu-se como peça-chave no meio-campo do FC Porto. Somou um golo e duas assistências, com que ajudou a equipa de Sérgio Conceição a obter três vitórias e um empate.