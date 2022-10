Diogo Costa garante FC Porto "muito motivado" contra o Benfica

Diogo Costa promete um FC Porto "muito motivado" para a receção ao Benfica, na sexta-feira, a contar para a décima jornada do campeonato.

Em entrevista à Betano, o guarda-redes internacional português, de 23 anos, assume que clássicos "são sempre jogos diferentes".

"Certamente que jogar contra nós também é diferente para o Benfica. É um jogo que os jogadores gostam de jogar e que os adeptos também gostam de ver. A equipa vai estar muito motivada para trazer a vitória", garante.

Diogo Costa venceu os três clássicos que disputou. No entanto, rejeita o estatuto de talismã: "Não devo pensar nisso."

"Cada jogo tem a sua história. Devemos viver o dia de hoje e, quando for o jogo, devemos focar-nos no que é o jogo. Não pensar no que é passado, mas sim tentar fazer com que o presente seja sempre o melhor", sustenta.

O guarda-redes também admite que "todos os jogadores sentem um pouco mais borboletas no estômago" no dia de um jogo como um FC Porto-Benfica.

"São borboletas boas, de querer dar alegrias ao nosso clube e aos nossos adeptos, de ter a responsabilidade de ganhar o jogo. Mas depois de entrar no campo as coisas fluem e damos sempre o nosso melhor", ressalva.

Sérgio Conceição "exige sempre o melhor"

Diogo Costa foi lançado e afirmou-se na equipa principal do FC Porto sob o comando de Sérgio Conceição. O guarda-redes assume que "tem sido muito bom" trabalhar com o treinador, com que já ganhou um campeonato, um deles (o da temporada passada) como titular.

"É claramente um treinador que nos obriga a estar sempre no nosso melhor, que exige o nosso melhor. Se formos a ver, o que nos exige é sempre o melhor para nós. É gratificante. Ter uma pessoa que olhe por nós assim é sempre muito bom", admite.

O FC Porto-Benfica, jogo grande da décima jornada da I Liga, está marcado para sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.