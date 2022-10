A três dias do clássico, Porto não conta com Galeno, João Mário, Franco e Pepe

O FC Porto continua com os mesmos quatro lesionados a três dias do clássico frente ao Benfica, na próxima sexta-feira, no Estádio do Dragão.

No boletim clínico portista figuram os nomes de Pepe (tratamento), João Mário (tratamento), André Franco (tratamento) e Galeno (gestão de esforço).



Os dragões voltaram hoje aos treinos depois da goleada frente ao Anadia, no domingo, para a Taça de Portugal. A boa notícia para Sérgio Conceição é a recuperação de Rodrigo Conceição, que saiu lesionado em Anadia, mas está recuperado de uma contusão na coxa.

O FC Porto volta a treinar esta quarta-feira, às 10h00, no Olival.

O Porto-Benfica, jogo entre segundo e primeiro classificados, respetivamente, está marcado para sexta-feira, às 20h15. Três pontos separam as duas equipas, num jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.