"Diogo Costa está pronto para ser decisivo na baliza de Portugal"

Pedro Pereira, treinador de guarda-redes que trabalhou com Diogo Costa nos escalões de formação, acredita que o titular da baliza do FC Porto pode ajudar Portugal no Mundial e proporcionar um bom negócio.

Em entrevista a Bola Branca, Pedro Pereira afirma que Diogo Costa pode ser uma mais-valia para a equipa das quinas no Mundial do Qatar, podendo superar, na luta pelo onze, a experiência de Rui Patrício.



"O Rui Patrício, que jogou as fases finais por Portugal, tem essa experiência de as ter feito, e essa vivência pode ser uma mais-valia em determinados momentos. Mas o Diogo Costa tem demonstrado jogo após jogo que é capaz de estar a esse nível e é capaz de competir a esse nível sem dúvida absolutamente nenhuma. Se a opção de Fernando Santos for a utilização do Diogo, ele está pronto para assumir esse desafio e ser, potencialmente, decisivo para Portugal", afirma o técnico.



Interesse de grandes clubes é "normal"

Pedro Pereira, que está atualmente a trabalhar no Al-Sadd do Qatar, viu a vitória (3-0) do FC Porto no terreno do Bayer Leverkusen da Liga dos Campeões. Diogo Costa brilhou, ao defender uma grande penalidade e ao fazer uma assistência para o golo inaugural de Galeno.

O treinador vê como "normal" o interesse dos grandes clubes da Europa, perante "o nível que apresenta" e a idade (23 anos) que Diogo Costa tem. Pedro Pereira acredita que o Porto pode fazer um bom negócio.

"Ele é um guarda-redes fiável, que é a melhor qualidade que um guarda-redes pode ter, juntamente com a credibilidade. Por isso, é normal que esses clubes olhem para ele como um potencial ativo e como um guarda-redes que pode dar rendimento às suas equipas. O FC Porto é exímio na forma como gere os seus ativos e, quando chegar o momento de uma possível transferência, saberá fazê-lo da melhor forma", considera.