Xabi Alonso diz que "pequenos erros" ditaram derrota que considera injusta

Xabi Alonso considera que os "pequenos erros" ditaram a derrota do Bayer Leverkusen na receção ao FC Porto, por 3-0, esta quarta-feira, a contar para a quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Em declarações à UEFA, o treinador dos alemães não escondeu a desilusão por um resultado que, no seu entender, não foi merecido:

"Como vimos, os pequenos erros podem ser fatais na Liga dos Campeões. É difícil para mim falar do resultado, porque penso que não merecíamos."

Xabi Alonso salientou que o Bayer tem de aprender com a deceção, após um resultado que o deixa praticamente fora da Champions.



"Hoje [quarta-feira], sentimos dor. Temos de usar esta dor como energia para os próximos dias. Temos de analisar o jogo, regressar ao trabalho e seguir em frente. Agora dói, mas é o futebol. Foi uma lição", disse.

O Bayer é o último classificado do grupo B, com três pontos. Está a um do Atlético de Madrid, terceiro, a três do FC Porto, segundo, e a sete do líder, o Club Brugge, que já garantiu o apuramento para os oitavos de final.