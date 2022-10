Sub-19 do FC Porto vencem primeira batalha com o Leverkusen

A equipa de sub-19 do FC Porto venceu o Bayer Leverkusen, esta quarta-feira, por 1-3, em jogo da 4.ª jornada do Grupo B da Youth League, a Liga dos Campeões no escalão sub-19, e apanhou o Atlético de Madrid no topo da classificação.

Candé, Jorge Meireles e António Ribeiro marcaram os golos da equipa portuguesa, orientada por Nuno Capucho. Eze marcou para os alemães, o golo que altura colocou o placard em 1-1.

Os azuis e brancos marcaram na primeira parte, sofreram o empate a 20 minutos dos 90, mas nos 10 minutos finais retomaram a liderança do marcador, provocando a quarta derrota ao Leverkusen, em outros tantos jogos.

O FC Porto mantém o segundo lugar do grupo, mas agora com os mesmos nove pontos do líder, o Atlético de Madrid, que esta quarta-feira perdeu, em casa, com o Club Brugge, por 1-2. O vencedor do grupo passa diretamente para os oitavos de final da Youth League. O segundo classificado apura-se para o "play-off".

Na próxima jornada, a penúltima, o FC Porto visita o Club Brugge. Jogo marcado para 26 de outubro, às 12h30.