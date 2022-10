Sérgio Conceição: "Ainda não conseguimos o mais importante, a passagem"

Sérgio Conceição ficou satisfeito com a vitória do FC Porto no terreno do Bayer Leverkusen, por 3-0, que permitiu à equipa portuguesa subir ao segundo lugar do grupo B da Liga dos Campeões. No entanto, avisa que falta ainda cumprir o objetivo do apuramento para os oitavos de final.

"Ainda não conseguimos o mais importante, que é a passagem. Isso é um desafio que os jogadores têm, porque com o espírito que demonstrámos hoje [esta quarta-feira], esse foco, essa concentração, essa determinação em fazer as coisas bem, somos uma equipa forte. Quando baixamos determinadas características que a equipa tem como base, somos uma equipa banal", frisou o treinador, em declarações à Eleven Sports.



Um golo estudado



Em Leverkusen, num jogo "difícil", o FC Porto tentou "matar os pontos fortes do adversário" e explorar fragilidades na defesa.

"Sabíamos que criaríamos muita dificuldade se fôssemos verticais, incisivos, se tivéssemos a mesma intensidade do adversário e se soubéssemos explorar um ou outro espaço que o adversário nos dava. Isso foi fantástico da parte dos jogadores", explicou Sérgio.

O primeiro golo do FC Porto chegou a partir de um pontapé longo de Diogo Costa para Galeno, precisamente a explorar o espaço nas costas da linha defensiva do Bayer. Um lance preparado, revelou Sérgio Conceição.

"Foi preparada a saída mais longa [como no primeiro golo], com o Diogo e o Galeno a explorarem muito bem as costas da defesa adversária, e a saída curta, onde nos faltou maior discernimento", reconheceu.

O FC Porto subiu ao segundo lugar do grupo B, com seis pontos, menos quatro que o líder, o Club Brugge, já apurado; mais dois que o Atlético de Madrid, terceiro classificado, e mais três que o Bayer, em último.