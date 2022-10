Galeno renova com o FC Porto até 2027

Wanderson Galeno renovou contrato com o FC Porto até 2027.

Foi no Relatório e Contas relativo ao exercício 2021/22 que o FC Porto revelou que o extremo luso-brasileiro, de 24 anos, estendeu o vínculo, que o ligava aos dragões até 30 de junho de 2026, por mais um ano.

Galeno chegou à Europa por via do FC Porto, em 2017, no entanto, só fez quatro jogos pela equipa principal antes de ser emprestado a Portimonense e Rio Ave e, depois, vendido ao Sporting de Braga.

Galeno esteve duas épocas e meia no Minho, antes de, em janeiro da temporada passada, regressar ao Dragão, por 9,1 milhões de euros.

Esta época, o avançado, que se naturalizou português em passado março, leva cinco golos e uma assistência em 14 jogos pelo FC Porto.