SAD do FC Porto fecha época 2021/22 com 20,7 milhões de lucro

Os custos operaconais sobem em 3,2 milhões de euros, enquanto que há uma diminuição dos custos com pessoal em 9,6 milhões de euros.

Em 2020/21, o Porto chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, enquanto que na época passada ficou em terceiro lugar e foi relegado para a Liga Europa, prova com prémios de participação inferiores.

A SAD aponta para um crescimento de receitas no dia de jogo para níveis próximos da pré-pandemia, mas os proveitos operacionais caíram devido à prestação nas provas europeias.

A SAD do FC Porto apresentou, esta terça-feira, um resultado liquido positivo de 20,765 milhões de euros referente à temporada 2021/2022.

Fernando Gomes, vice-presidente do clube, fala num(...)

A vendas de jogadores rendeu 83,7 milhões de euros. "Por outro lado, as amortizações e perdas por imparidade com passes penalizaram o resultado em 38,739 milhões", pode ler-se no comunicado dos dragões.

O ativo do clube cresce em 24,7 milhões para os 418,4 milhões de euros, enquanto que o passivo aumenta em 1% - 3,9 milhões de euros -, fixando-se em 530,1 milhões.

Fernando Gomes, vice-presidente do FC Porto e o responsável pela pasta das finanças, explica que o acesso à Liga dos Campeões e as "boas vendas" foram essenciais para o sucesso do exercício. "Foi um excelente ano para o Porto", diz.

[Atualizado às 10h15]