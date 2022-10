Porto só não tem Pepe para a deslocação a Leverkusen

Pepe foi a única ausência do último treino do FC Porto antes da deslocação à Alemanha para defrontar o Bayer Leverkusen, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O capitão de equipa está a contas com uma entorse no joelho esquerdo e já falhou a última partida, em casa do Portimonense. O clube não adianta tempo de paragem, mas Sérgio Conceição classificou a lesão "com alguma gravidade".

Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão à partida já em solo alemão, mais logo, às 18h30.

O Porto, que soma os mesmos três pontos do que Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, arranca a quarta jornada às 20h00 desta quarta-feira, com relato no site da Renascença devido às transmissões religiosas de Fátima.