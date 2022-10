Investimento estrangeiro no FC Porto? "Não é fácil que aconteça aqui"

O vice-presidente do FC Porto e responsável pelas finanças, Fernando Gomes, acredita que não é tão fácil entrar investimento estrangeiro na SAD dos dragões, à semelhança do que aconteceu com Braga.

"Não é fácil que aconteça aqui o que aconteceu no Braga. O FC Porto tem uma maioria de 75%, só com o consentimento do FC Porto e decisão em AG seria possível diminuir este valor", começa por dizer.

Fernando Gomes assume a possibilidade de alguém comprar parte dos restantes 25%, tal como aconteceu com o Qatar em Braga.

"É possível que alguém possa comprar algumas das participações dos outros 25%. Os irmãos Oliveira têm ações juntas no valor de 11%, por exemplo. Seria preciso que alguém comprasse diretamente. A Braga SAD tem minoria no capital e a FC Porto SAD tem maioria. Não sei quem faria uma operação dessas sem ter maioria", afirmou.

O grupo de investimentos do Qatar, que é também dono do Paris Saint-Germain, adquiriu oficialmente 21,67% do capital da SAD do Sporting de Braga, segundo a informação divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o comunicado do Braga, "esta operação não produz qualquer alteração na gestão da Sporting Clube de Braga Futebol, SAD, estando salvaguardada a total autonomia de decisão por parte da Administração nomeada com o apoio do acionista maioritário Sporting Clube de Braga.