FC Porto definitivamente fora da alçada financeira da UEFA

Fernando Gomes, vice-presidente do FC Porto e o responsável pela pasta das finanças, garante que o clube está definitivamente fora da alçada financeira da UEFA.

No dia em que a SAD apresentou lucros de 20,7 milhões de euros referentes à temporada 2021/22, o dirigente esclarece que o Porto está definitivamente fora do "fair-play financeiro".

"Cumpridas todas as regras, o Porto definitivamente fica fora dos constrangimentos do 'fair-play financeiro'. Terminou, foram quatro anos de exigências feitas através do acordo celebrado com a UEFA, foi integralmente cumprido com esta apresentação de contas. O FC Porto, a partir daqui, deixa de ter quaisquer constrangimentos nesse sentido", diz.

Em setembro, a UEFA tinha ameaçado o FC Porto de exclusão das provas europeias por ter falhado o acordo em relação ao "fair-play" financeiro. Em resposta, o FC Porto tinha garantido que situação estaria resolvida e seria comunicada em outubro.

A UEFA afirmou que os dragões falharam "por pouco o compromisso financeiro" que tinham realizado.