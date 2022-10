O FC Porto voltou aos treinos, horas após a vitória frente ao Bayer Leverkusen - a primeira na Liga dos Campeões -, sem qualquer baixa.

Sérgio Conceição tem o grupo todo à disposição, num cenário quase inédito esta temporada.

Os dragões já preparam o jogo frente ao Portimonense, no Algarve, marcado para as 18h00 do próximo sábado, partida que terá relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.

O Porto volta a treinar esta quinta-feira, pelas 17h00, no Olival.